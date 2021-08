INCONŞTIENŢĂ Femeie infectată cu COVID-19, găsită de poliţişti într-un restaurant din Timiş Inconștiența sau rea-voința? O femeie in varsta de 38 de ani din Jimbolia, infectata cu covid, care ar fi trebuit sa stea acasa in izolare, a facut vineri un gest sfidator. Astfel, in jurul orei 23.00, in cadrul unei acțiuni pentru verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-COV-2, polițiștii din […] Articolul INCONSTIENTA Femeie infectata cu COVID-19, gasita de politisti intr-un restaurant din Timis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- O femeie de 38 de ani care se afla in izolare la domiciliu dupa ce a fost confirmata cu coronavirus s-a plictisit sa stea in casa, așa ca a ieșit pana la un restaurant din Jimbolia. A fost prinsa de polițiști ca incalca decizia DSP și s-a ales cu dosar penal și cu o amenda de 2.500 de lei.

