Inconştienţă fără margini: Şi-a pus copilul de doar câteva luni să conducă maşina VIDEO In imaginile postate pe Facebook se vede cum barbatul o ajuta pe fetița sa țina volanul, iar, la un moment dat, cand aceasta se dezechilibreaza, iși ia ambele maini de pe volan sa o ajute. „Ce ai facut? Uita-te in fața la drum. Prinde volanul și condu. Stai in picioare și ține-te de volan", ii spune barbatul. Cea care a filmat totul ar fi chiar mama fetitei. Polițiștii s-au autosesizat și au efectuat verificari in acest caz. „Este vorba despre un barbat, in varsta de 34 de ani, din comuna Calarași, județul Cluj. Acesta fost invitat la sediul Poliției municipiului Turda… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

