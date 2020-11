Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani din comuna Marga, care este infectat cu coronavirus, a fugit din spitalul in care era internat și a fost gasit de polițiști intr-un bar din orașul Oțelu Roșu. Impreuna cu acesta, in localul respectiv, au fost identificate alte patru persoane și barmanul de serviciu. El a fost…

- Fostul primar al comunei Scrioastea, Marian Sefu, a lovit usa sectiei unde era internat, a țipat la personalul medical si in cele din urma a reusit sa plece din spital, chiar daca a fost confirmat pozitiv cu COVID-19.

- Un baiat de 12 ani, infectat cu noul coronavirus și aflat intr-un centru de plasament din Iași, a disparut in urma cu 24 de ore, polițiștii incercand sa il gaseasca, anunța MEDIAFAX.Potrivit Poliției Iași, copilul a disparut inca de miercuri, iar oamenii legii incearca sa il gaseasca.…

- Politistii clujeni l-au gasit si l-au retinut pe pacientul confirmat cu SARS-COV-2 care a plecat, joi, 20 august, de la Clinica Medicala I din Cluj-Napoca, fara permisiunea cadrelor medicale. Procurorii au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.