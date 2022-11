Inconștiență ca la „Colectiv”! ISU Bacău a închis două cluburi și au dat amenzi de peste 250.000 lei Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bacau au desfașurat acțiuni de control inopinat la 12 operatori economici din județ. Controalele s-au desfașurat in perioada 18 – 26 noiembrie. Cuantumul amenzilor s-a ridicat la peste 250.000 lei. „Misiunile au vizat obiective cu aglomerari de persoane, iar scopul principal urmarit a fost […] Articolul Inconștiența ca la „Colectiv”! ISU Bacau a inchis doua cluburi și au dat amenzi de peste 250.000 lei a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

Sursa articol si foto: ziaruldebacau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru siguranța celor care aleg sa iși petreaca timpul liber in locații destinate divertismentului, in intervalul (18-26 noiembrie a.c.), inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau au desfașurat acțiuni de control inopinat…

- Inspectorii de prevenire din cadrul ISU Bacau au aplicat 20 de amenzi si au inchis doua cluburi in urma controalelor efectuate pe parcursul saptamanii trecute. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema Teres: ”Pentru siguranța celor care aleg sa iși petreaca timpul liber in locații destinate divertismentului,…

- Inspectorii de prevenire tulceni au desfasurat in acest weekend verificari inopinate la operatori economici.Potrivit ISU Delta Tulcea, misiunile pompierilor au vizat obiective cu aglomerari de persoane, iar scopul principal urmarit a fost verificarea respectarii numarului maxim de utilizatori si accesibilitatea…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a continuat, in acest week-end, controalele demarate saptamana trecuta la cluburi, discoteci și sali de evenimente, verificari al caror rol este cel de a impune respectarea legislației privind prevenirea incendiilor in zone in care se aduna un…

- Un amplu exercițiu tactic cu forțe și mijloace in teren a fost desfașurat de catre pompierii buzoieni din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu”, la sediul unui operator economic din municipiul Ramnicu Sarat, ce are ca obiect de activitate producerea și comercializarea produselor…

- Inspectorii de prevenire au continuat și in acest weekend verificarile inopinate la operatori economici. Controalele au fost extinse la nivel național. Pentru siguranța celor care aleg sa iși petreaca timpul liber in locații destinate divertismentului, prin dispoziția secretarului de stat, Sef al Departamentului…

- Inspectorii de prevenire au continuat și in acest weekend verificarile inopinate la operatori economici. Controalele au fost extinse la nivel național. Pentru siguranța celor care aleg sa iși petreaca timpul liber in locații destinate divertismentului, prin dispoziția secretarului de stat, Sef al Departamentului…

- O autospeciala a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, aflata in misiune, a accidentat mortal un barbat care traversa strada pe trecerea de pietoni, luni seara, pe DN2, in comuna Filipesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. “La data de 29 august, o autospeciala…