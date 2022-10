INCONȘTIENȚĂ. Aproape în „comă alcoolică”, prinși la volan în Mureș Alcoolemia și lipsa permisului au fost in acest weekend in topul faptelor comise pe șosele din Mureș. Trei șoferi au fost prinși cu alcoolemie mare, scrie Romania 24. Astfel, polițiștii rutieri din Targu Mureș au prins pe strada Baneasa un barbat in varsta de 34 de ani care a condus un autoturism, fara a avea permis de conducere, sub influența bauturilor alcoolice. Baza de date a scos la iveala ca barbatul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, in urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 31 octombrie 2022, in jurul orei 01,45, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, impreuna cu polițiștii rutieri din Alba Iulia, au oprit, pe DJ 107H, in localitatea Șard, un autoturism care era condus de un tanar de 18 de ani, din localitatea Ciugud. In urma testarii conducatorului…

- Un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice a furat, miercuri, un autovehicul pe care l-a condus cateva sute de metri, dupa care l-a abandonat, iar in momentul de fata este cercetat pentru savarsirea a trei infractiuni, a anuntat joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Calarasi. Fii…

- Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ileanda i-au intocmit unui barbat dosar penal unui zalauan acuzat ca a condus mașina deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. In varsta de 60 de ani, conducatorul auto a fost oprit pe pe drumul comunal 30, in localitatea Preluci, comuna Lozna. Testarea cu…

- Un barbat s-a ales cu un dosar penal si a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost surprins baut la volan, de trei ori intr-un interval de numai sase ore, pe raza municipiului Targu Mures. „In fapt, la data de 30 septembrie a.c., in jurul orei 3,36, politistii rutieri au depistat un barbat, in…

- Mai multi conducatori auto au fost depistati in trafic in judetul Constanta conducand fie sub influenta bauturilor alcoolice, fie asubstantelor interzise. Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 septembrie a.c., in jurul orei 2.30, politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au identificat un barbat,…

- In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala.Joi, 25 august 2022, in jurul orei 19.00, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Constanta au identificat un barbat, de 36 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, in localitatea Agigea, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In…

- Peste 250 de permise de conducere, dintre care 35 pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, au fost retinute de politisti in doua zile, in urma unei actiuni de verificare a transportului public de marfuri si persoane, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei Romane. Fii…

- Un barbat care consumase bauturi alcoolice, prins de politisti la volanul unui autocar cu 50 de pasageri Un barbat care consumase bauturi alcoolice a fost prins luni dimineata de politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta, la volanul unui autocar cu 50 de pasageri. In aceasta dimineața,…