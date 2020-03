Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata, acesta s-a ales cu o amenda de 10.000 de lei, insa lucrurile nu sunt chiar asa de simple caci daca se va dovedi ca este infectat el ar putea ulterior ajunge la inchisoare pentru infractiunea de „zadarnicirea combaterii epidemiilor”.

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Grupul de Comunicare Strategica anunta ca in cazul persoanei din Olt, care a fost gasita pe strada, desi trebuia sa stea in izolare, a fost…

- Un barbat care nu a respectat masura de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, dupa ce s-a intors in țara din Italia, a fost amendat cu 10.000 de lei de inspectorii Directiei de Sanatate...

- AutoritAƒE›ile romA¢ne, prin Ordinul ministrului SAƒnAƒtAƒE›ii, au stabilit cAƒ, la sosirea pe teritoriul RomA¢niei, toE›i cAƒlAƒtorii asimptomatici din zonele afectate de coronavirus, respectiv Hubei (China) E™i cele 11 localitAƒE›i din Italia, vor intra A®n...

- CARANSEBEȘ – Șase persoane s-au prezentat astazi la Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș pentru a fi evaluate in cazul unei eventuale contaminari cu coronavirus, mai ales ca veneau din zone apropiate de cele 11 focare din Italia! Trei dintre acestea au fost deja trimise acasa, la Maciova, unde se…

- De ultima ora! Alerta in Maramureș din cauza epidemiei. 82 de persoane venite din Italia,in izolare 82 de persoane din Maramureș, abia intorsi in tara au fost plasati de autoritati in izolare , dupa ce Italia a devenit focar de infecție. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE…

- Autoritatile din Romania au luat noi masuri pentru persoanele care provin din zonele afectate si pentru cei care au simptome de infectie cu coronavirus, printre acestea, infiintarea unei linii telefonice pentru cei care solicita informatii. Persoanele care vin din cele 11 comune din Italia aflate in…

- Douasprezece persoane din judetul Vrancea intoarse in tara dupa calatorii in zone de risc pentru epidemia cu noul coronavirus COVID-19 au primit recomandare de izolare la domiciliu, neavand simptomatologie specifica, informeaza un comunicat transmis luni de Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea.…