Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe obiceiuri de Paste sunt pe cale de disparitie in Galati, printre acestea numarandu-se iarba verde asezata pe pragul casei sau pasca neterminata, simbolizand o poarta a sufletului pentru morti.

- Un nou Egg Lovers United Event Quest este disponibil pentru Monster Hunter World, la cateva saptamani dupa disponibilitatea altui quest asemanator care, daca era finalizat, jucatorii se alegeau cu un fel de casca cu capul creaturii ucise. La timp pentru Paște, Capcom ofera acum posibilitatea…

- "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen Dan,…

- Ministrul Afacerilor Interne afirma ca pensionarii de la Interne isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. „Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca pensionarii din cadrul ministerului vor primii pensiile inainte de Paste, potrivit unei informari pe care a primit-o de la Casa Nationala de Pensii. Dan afirma ca exista probleme cu livrarea cupoanelor de pensie catre pensionarii MAI, avand in…

- "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen…

- Cand ne gandim la Paște, ne vin automat in minte ouale roșii. Ele sunt nelipsite in preajma acestei sarbatori. Tradiția spune ca ouale vopsite cu roșu semnifica jertfa Mantuitorului. Renunțați la coloranții artificiali și vopsiți ouale natural cu ajutorul frunzelor de ceapa.

- Ne gandim deja la sarbatorile pascale de care ne mai desparte mai puțin de o luna de zile. Reprezentanții Castelului Bran ne invita la un paște traditional. In perioada 12 martie – 16 aprilie, vizitatorii edificiului, vor putea admira un interior țaranesc din satul Maieruș, costume populare…