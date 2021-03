Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a dezbatut, luni, motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Documentul, intitulat ”Incompetenta si lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea si viata romanilor”, a fost semnat de 109 deputati social-democrati și a fost…

- Camera Deputatilor a dezbatut, luni, motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Documentul, intitulat ”Incompetenta si lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea si viata romanilor”, a fost semnat de 109 deputati social-democrati și a fost…

- Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii intitulata „Incompetenta si lipsa de asumare ucid – Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea romanilor”. Ministrul Sanatatii este acuzat de PSD ca nu a luat nicio masura pentru siguranta pacientilor in timpul pandemiei…

- Anunțat inca din vara anului trecut ca pe o mare realizare și salvator pentru pacienții infectați cu Covid-19, in condițiile unui numar tot mai mic de locuri in secțiile de Terapie Intensiva, Spitalul suport Covid de la Lețcani va ramane inchis. In urma cu doua saptamani, conducerea spitalului anunța…

- Daca dirigintele sau invațatorul este anunțat ca un elev are simptome, copilul sta acasa și nu primește absențe, a explicat, duminica, ministrul Educației la Realitatea PLUS. Sorin Cimpeanu a precizat ca aceasta metoda va permite o distanțare mai mare a elevilor in clase. „Elevii care au simptome. Simptomele…

- In Israel, numarul persoanelor vaccinate impotriva COVID-19 a depasit 3 milioane, a comunicat duminica Ministerul Sanatatii, potrivit agenției Agerpres. Aceasta inseamna ca, de la debutul campaniei pe 20 decembrie, a fost vaccinata peste 32,2% din populatia de circa 9,3 milioane de locuitori. Circa…

- Miliardarul Elon Musk, fondatorul Tesla, a promis un premiu in valoare de 100 de milioane de dolari pentru dezvoltarea celei mai bune tehnologii de captare a emisiilor de dioxid de carbon, relateaza Reuters. Captarea emisiilor, in contextul incalzirii planetei, devine o parte majora a planurilor de…

- 24 de formatiuni politice au depus la Autoritatea Electorala Permanenta cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate cu ocazia alegerilor parlamentare, in valoare totala de peste 148.000.000 lei, relateaza Agerpres. Potrivit AEP, pana la data limita de 6 ianuarie, competitorii electorali care au obtinut…