- Rusia intentioneaza, probabil, sa "detaseze zeci de mii de soldati" in estul Ucrainei, pe masura ce isi directioneaza atentia catre sudul si estul tarii, a declarat luni consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american, Jake Sullivan, transmite AFP preluat de agerpres. Fii la…

- Casa Alba a constituit o echipa de specialisti din domeniul securitatii - „Tiger Team" - care lucreaza la scenariile de raspuns ale Statelor Unite si ale aliatilor, in cazul in care Rusia ar folosi arme chimice sau biologice in Ucraina, conform New York Times. Aceste scenarii ar urma sa fie prezentate…

- Jake Sullivan, consilierul pentru Siguranta Nationala al presedintelui american Joseph Biden, a vorbit, miercuri, prin telefon, cu Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului prezidential pentru Securitate din Rusia, despre invazia militara rusa in Ucraina si despre actiunile diplomatice. „Consilierul…

- Consilierul pentru securitate nationala al SUA, Jake Sullivan, a declarat ca Rusia va plati un "pret scump" daca va folosi arme chimice in Ucraina, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.Intr-o interventie la postul CBS, el a spus ca orice atac asupra NATO va declansa un raspuns complet din partea…

- Romania a fost implicata in pregatirea acelui document al Statelor Unite inmanat la 26 ianuarie Federației Ruse la care Moscova a raspuns joi, a declarat, intr-o intervenție la CNN , ministrul roman al afacerilor externe, Bogdan Aurescu. „Astazi am observat ca ministrul Lavrov a transmis raspunsul…

- Agenția de stat rusa Ria Novosti anunța pe surse ca angajații misiunilor diplomatice ruse din Ucraina au inceput sa paraseasca țara. Potrivit sursei, decizia a fost luata in chip similar cu statele occidentate care au inceput sa-și evacueaze personalul. „Conform declaratiilor cetatenilor ucraineni,…

- Președintele rus Vladimir Putin , a declarat ca, guvernul rus au studiat raspunsurile din partea Statelor Unite și a NATO, dar a ajuns la concluzia ca principalele preocupari ale țarii sale „au fost ignorate”, scrie CNN. Putin nu a spus foarte multe pana acum despre tensiunile de la granița cu Ucraina.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat la o runda de consultari cu Kaje Sullivan, consilierul pentru securitate nationala a presedintelui SUA, dar si cu mai multi inalti oficiali ai UE, in contextul situatiei tensionate din estul Europei, la granita Ucrainei cu Rusia.