- 523 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 au fost raportate, la nivel național, in Romania, cele mai multe confirmate in 24 de ore de la inceputul epidemiei, totalizand aproape 6.000 de imbolnaviri. Aceasta inseamna o creștere de aproape 10% intr-o singura zi. In ultimele 24 de ore au mai fost raportate…

- Mauro Ferrari, care la 1 ianuarie a devenit presedintele Consiliului European de Cercetare (ERC) pentru un mandat de patru ani, si-a inaintat, marti, demisia, despre care Comisia a spus ca se aplica imediat. El acuza „rezistenta institutionala si luptele interne birocratice in structurile complexe ale…

- Un numar de 360 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4417. Dintre acestea, 460 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 182 de oameni au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 3 decese din cauza COVID-19, printre acestea numaraandu-se și o femeie de 73 de ani din Suceava. Deces 66 Femeie, 73 de ani, jud. Suceava. S-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, probe care au fost testate la INCDMM Cantacuzino.…

- Demisii in bloc la Spitalul din Oraștie. Anunțul a fost facut de Grațiela Achim, managerul Spitalului Oraștie. Medicii din secția ATI au motivat ca nu au echipamente de protecție specifice coronavirusului. „M-am trezit cu demisiile pe masa. (…) Ceea ce spun dumnealor, citez: „imi simt viața in pericol…

- Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava a implementat o linie semi-automata de testare COVID-19, care va fi predata Spitalului Judetean de Urgenta pentru infiintarea laboratorului de testare, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al institutiei academice, citat de agerpres.ro. Aceasta linie de testare…

- Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane. Omul s-a intors…