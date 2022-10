Stiri pe aceeasi tema

- FRF l-a angajat pe Ilie Alexe (43 de ani) in funcția de coordonator al loturilor naționale de juniori, de la nivelul U15 pana la U19. La o saptamana dupa ce Gazeta Sporturilor a scris despre ordinul lui Razvan Burleanu, președintele FRF, ca directorul tehnic Mihai Stoichița sa nu mai apara in cabine…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a catalogat ca fiind ”conflict de interese” faptul ca un medic isi investigheaza un pacient in spitalul public si apoi il chema pe acesta pentru diverse servicii medicale in spitalul privat unde lucreaza. Alexandru Rafila acuza conflictul de interese al medicilor…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 7 aleși locali, dupa cum urmeaza: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 7 aleși locali, dupa cum urmeaza: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Federatia Romana de Fotbal si selectionerul nationalei under 21, Florin Bratu, au convenit, de comun acord, sa inceteze colaaborarea, informeaza FRF. In varsta de 42 de ani, Florin Bratu a preluat selectionata U21 in august 2021 si a strans pe banca acesteia 8 meciuri de pregatire, avand un bilant de…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau oficial , incheierea contractului cu selectionerul reprezentativei Under 21 Florin Bratu, precizand totodata ca decizia de a nu prelungi intelegerea a fost luata de comun acord de cele doua parti.„Federatia…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, luni, ca a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala si fiscala in cazul a sapte alesi locali. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Agentia a sesizat Parchetul…

- Federația Romana de Fotbal a semnat un parteneriat cu Pambac, prin care compania din Bacau, cu o tradiție de peste 50 de ani, devine sponsor oficial al competiției Cupa Romaniei. Brandul Pambac, susținator al Echipei naționale U21 a Romaniei in ultimii ani, se alatura competiției-spectacol din fotbalul…