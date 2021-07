Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Reporteri Fara Frontiere (RSF) l-a inscris pe premierul suveranist ungar Viktor Orban pe lista sa a ”inamicilor libertatii presei”, primul sef de Guvern al unui stat membru al Uniunii Europene (UE) al carui nume apare pe aceasta lista, relateaza DPA. ”De cand au ajuns la putere in…

- Miliardarul George Soros, ale carui fundatii au finantat organizatia neguvernamentala Reporteri fara Frontiere (RSF), se afla in spatele includerii premierului Viktor Orban de catre aceasta intr-o lista cu lideri care incalca libertatea presei, a sustinut luni ministrul ungar al justitiei, Judit Varga,…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, a devenit primul lider din UE declarat „inamic al libertatii presei“. El a fost introdus luni pe lista neagra a organizatiei Reporteri fara Frontiere si se alatura astfel celor 36 de sefi de stat si de guverne printre care se regasesc si Vladimir Putin si Aleksandr…

- Lideri din tari autocratice precum printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohamed bin Salman, dar si din tari considerate democratice, cum ar fi presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, sau premierul Ungariei, Viktor Orban, s-au transformat in ''pradatori ai presei'' de catre organizatia…

- Comisia Europeana a avertizat Budapesta ca in caz contrar s-ar putea adresa Curtii de Justitie a UE (CJUE), relateaza AFP. Anunțul survine dupa manifestul publicat in marile publicații ale Europei de Viktor Orban. In schimb, Comisia a admis ca noul mecanism european ce conditioneaza accesarea fondurilor…

- „Puskas Arena”, astazi, cand Ungaria joaca in fața Portugaliei, este unicul loc de la Euro 2020 in care toate biletele au fost vandute. Pentru ca vaccinul are efect. Și pentru ca așa dorește premierul Viktor Orban. Budapesta. Unicul oraș din cele 11 de pe harta Euro 2020 care va avea stadionul plin.…

- Primarul liberal al Budapestei, Gergely Karacsony, a anunțat ca va redenumi patru strazi din capitala Ungariei, in semn de protest fața de planurile de construcție a unei universitați chineze in oraș, planuri susținute de premierul Viktor Orban. Decizia edilului a infuriat la culme Bejingul, deoarece…