Romania intalneste Polonia, la Cluj, in Cupa Davis, meci pentru revenirea in grupa I euro-africana. Intalnirea incepe astazi, de la ora 13:00 cu primele meciuri de simplu. Conform noilor reguli, in esaloanele inferioare, intalnirile se disputa pe durata a doua zile. In ziua a doua, duminica, se va juca partida de dublu, urmata de celelalte meciuri de simplu. Conform tragerii la sorti care a avut loc ieri, (...)