Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat luni un proiect de lege potrivit caruia incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenta, ura sau discriminare se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. USR a anunțat ca va ataca proiectul la CCR.

- Senatorii au adoptat proiectul care interzice circulatia pe drumurile din Romania a masinilor cu volan pe dreapta, iar acesta va ajunge la Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz. Astfel, potrivit proiectului de lege adoptat ieri de Senatul Romaniei, masinile cu volan pe dreapta, inmatriculate…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia persoanele nevoite sa supravegheze copii in varsta de pana la 18 ani aflati in carantina sau izolare primesc concediu medical si indemnizatie. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare „instituirea unei forme speciale…