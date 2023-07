Stiri pe aceeasi tema

- Doi membri ai parlamentului britanic s-au numarat printre cele 50 de persoane care au participat luna trecuta la o petrecere organizata de ambasadorul Rusiei in Marea Britanie la resedinta sa opulenta din vestul Londrei, pentru a marca momentul constituirii unei Rusii independente de Uniunea Sovietica,…

- Specialiștii din antitero sunt ingrijorați cu privire la amploarea pe care o ia Inteligența Artificiala și avertizeaza ca ar putea deveni o amenințare serioasa la adresa oamenilor. Creatorii Inteligenței Artificiale ar trebui sa renunțe la idealul lor „tech-utopic”, spun aceștia pentru ca noile tehnologii…

- Organizatorii au indemnat persoanele care merg la festivalul Glastonbury din Regatul Unit, in aceasta luna, sa nu aduca „vape-urile” de unica folosința la eveniment, potrivit The Guardian, acestea fiind considerate riscante atat din cauza bateriilor cu ioni de litiu care pot lua foc, cat și pentru sanatate.Dispozitivele…

- Premierul neozeelandez Chris Hipkins și-a exprimat dorința ca țara sa sa paraseasca Commonwealthul, cu doar cateva ore inainte sa plece in Marea Britanie, acolo unde va participa la ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, care va avea loc sambata aceasta, pe 6 mai, a informat The Guardian,…

- Charles al III-lea, care va fi incoronat pe 6 mai, va avea o avere considerabila, adaugand mostenirii sale o parte din bunurile pe care le-a dobandit ca print. Averea neta a regelui Carol a crescut la aproximativ 2,3 miliarde de dolari, potrivit The Guardian, care a declarat ca a colaborat cu 12 experți…

- Doar trei din 10 britanici considera ca monarhia este „foarte importanta", cea mai mica proporție inregistrata vreodata, arata un sondaj de opinie, in timp ce se apropie incoronarea regelui Charles al III-lea, potrivit The Guardian.Un sondaj realizat de National Centre for Social Research (NatCen) arata…