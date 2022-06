Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar altele au fost ranite dupa ce un vehicul a lovit un grup de persoane, in Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane. Incidentul rutier a avut loc in zona Breitscheidtplatz (Charlottenburg) din Berlin. Un individ a lovit cu un autoturism un…

- In timp ce Danuț e plans de toata lumea, Andrei, prietenul sau și totodata cel care a provocat accidentul tragic in care baiatul de 18 ani și-a pierdut viața, a fost arestat. El va sta in inchisoare pentru 30 de zile fiind acuzat de ucidere din culpa. Acasa era așteptat de un copil și o soție insarcinata.

- Soferul care a provocat accidentul rutier mortal de la Lețcani avea o alcoolemie uriașa. Tanarul va fi reținut de oamenii legii sub mai multe acuzații. Va aducem aminte faptul ca in localitatea Lețcani a avut loc un accident rutier mortal unde un barbat a murit carbonizat in mașina. O mașina a ieșit…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in cartierul Podu Ros din municipiu. Un autoturism si o motocicleta au intrat in coliziune. In urma impactului, motociclistul a fost ranit. Soferul masinii marca…

- Un barbat din Novaci, județul Gorj, a fost arestat sambata, dupa ce a acroșat un polițist rutier care ii facuse semn sa opreasca. Potrivit IPJ, barbatul de 41 de ani conducea un autoturism in localitatea de domiciliu și nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de un polițist rutier. Șoferul l-a…

- In noaptea de 1 spre 2 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Iași au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism condus de un tanar, pe raza municipiului Iași, care anterior ar fi fost implicat intr-un accident cu un alt autoturism. Intrucat șoferul nu a oprit la semnalele…

- UPDATE Biroul de Presa al IPJ Buzau a revenit cu precizarea ca evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. *Știre inițiala* Accident in aceasta seara pe șoseaua de centura a municipiului Buzau. „Trafic dirijat pe Șoseaua Nordului, in municipiul Buzau, accident rutier. Din primele data…

- UPDATE 00.30 - Se pregatește asaltul orașului Odesa, anunța The Kyiv Independent . Și Ministerul britanic de aparare confirma. Desantul naval, terestru și aerian , in cateva ore. UPDATE 23.30 - O drona militara, posibil cu insemne rusești, s-a prabușit in Romania , intr-o localitate din Bistrița-Nasaud,…