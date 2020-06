Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei în Libia, vazând în acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP. "Consider astazi ca Turcia joaca în Libia un joc periculos si contravine tuturor…

- Nave militare turcești au avut un comportament agresiv impotriva unei fregate franceze aflata in misiune NATO in Mediterana. In reuniunea de joi,18 iunie, a miniștrilor apararii Alianței, secretarul general...

- Fostul portar Helmut Duckadam si-a anuntat, duminica, demisia din functia de presedinte onorific al clubului de fotbal FCSB, prin intermediul unei postari pe Instagram. ''A fost frumos! Dupa multe ezitari, am hotarat azi, 14.06.2020, ca este momentul sa-mi inaintez demisia din cadrul SC Fotbal…

- Un tanar militar s-ar fi aruncat in gol de la etajul 10 al unui bloc de locuit. Incidentul s-a petrecut in aceasta dimineața, la ora 07:00, in sectorul Buiucani al capitalei. Informația a fost confirmta de ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati.

- O nava de razboi iraniana a fost lovita accidental de o racheta in timpul unui exercitiu naval in Golful Oman, provocand un mort si cativa raniti, a informat luni televiziunea de stat iraniana, conform Reuters si AFP potrivit Agerpres. "Incidentul a avut loc in perimetrul portului sudic iranian Jask…