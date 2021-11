„Incidentul Max Headroom”, cel mai misterios hacking tv din istorie (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Iordache a fost unul dintre eroii revoltei anticomuniste din Decembrie 1989 de la Timișoara. Claudiu Iordache a murit, sambata, la varsta de 79 de ani. Acesta s-a remarcat, la Timișoara, drept unul dintre inițiatorii Revoluției Romane. Iordache a fost membru in Comitetul Revoluționar care s-a…

- Directorul Openului Australiei la tenis, Craig Tiley, a confirmat sambata ca doar jucatorii vaccinati vor fi acceptati la turneul care va avea loc in luna ianuarie la Melbourne, ceea ce pune sub semnul intrebarii prezenta numarului unu mondial, sarbul Novak Djokovic, informeaza EFE. Intr-un…

- Mexicanul Saul „Canelo” Alvarez (31 de ani) continua sa faca istorie in box, dupa victoria contra americanului Caleb Plant. Campion de-a lungul anilor la categoria semimijlocie, mijlocie și semigrea, „Canelo” Alvarez a devenit in aceasta dimineața campion absolut la categoria mijlocie, dupa o victorie…

- Robert Lewandowski a mai atins o piatra de hotar a carierei, marți, cand a ajuns la cea de-a 100-a apariție in UEFA Champions League. Cum altfel putea polonezul sarbatori, decat cu un hat-trick și o pasa de gol (chiar și cu un penalty ratat) in victoria lui Bayern, cu 5-2, in fața Benficai Lisabona.…

- Dupa US Open, primul ei turneul de Grand Slam caștigat, Emma Raducanu (18 ani, locul 23 WTA) s-a bucurat de New York alaturi de Benjamin Heynold, unul dintre prietenii sai din copilarie. Sambata trecuta, Emma Raducanu a scris istorie la Flushing Meadows, devenind prima jucatoare de tenis din istorie…

- Novak Djokovic (34 de ani) a mai facut un pas spre titlul cu numarul 21 in turneele de Mare Șlem. Sarbul a avansat in sferturi la US Open, dupa victoria in patru seturi reușita in fața puștiului american Jenson Brooksby (20 de ani, 99 ATP), scor 1-6, 6-3, 6-2, 6-2, la capatul unui meci care a durat…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) a adus victoria Portugaliei in triumful cu Irlanda, scor 2-1, iar „dubla” lusitanului a intrat definitiv in istorie, CR7 devenind liderul all-time al marcatorilor de la echipele naționale (111 goluri). Cele doua goluri reușite de Ronaldo pe final au salvat Portugalia,…

