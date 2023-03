Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul european al armatei americane a facut publice imagini cu intalnirea de marți dintre o drona de supraveghere americana și avioane de lupta rusești, care s-a desfașurat deasupra Marii Negre, relateaza CNN . Inregistrarea video recent declasificata prezinta momente critice din timpul intalnirii…

- Drona americana ce s-a prabusit marti in Marea Neagra in urma unui incident cu avioane de vanatoare rusesti a fost deja inlocuita cu un alt aparat, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Fortelor Aeriene ucrainene, colonelul Iuri Ignat, potrivit agentiei EFE. „Prezența Aviatiei americane in Marea…

- Statele Unite afirma ca vor continua zborurile de supraveghere langa zonele de conflict din Ucraina, in pofida pierderii unei drone care s-a prabusit in Marea Neagra, dupa ce a fost interceptata de avioane de lupta rusesti, potrivit BBC.Moscova a respins acuzatiile SUA potrivit carora ar fi fortat…

- Rusia cere SUA sa-si opreasca ceea ce numeste zborurile sale „ostile”, dupa coliziunea unui avion de vanatoare rusesc cu o drona americana MQ-9 Reaper - despre care Pentagonul a spus ca efectua un zbor de rutina - si afirma din nou ca va considera tinte legitime echipamentele americane folosite in razboiul…

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, a declarat ca Moscova considera drept o provocare incidentul de deasupra Marii Negre, in care au fost implicate avioane de lupta rusești Su-27 si o drona militara americana MQ-9.

- Statele Unite au anuntat marti convocarea in cursul dupa-amiezii de marti la Departamentul de Stat a ambasadorului rus la Washington pentru a-i comunica 'obiectia' lor 'puternica' dupa incidentul interceptarii unei drone americane de catre un avion de vanatoare rusesc deasupra Marii Negre, transmit…

