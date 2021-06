Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, a asigurat joi ca distrugatorul Defender al Royal Navy, impotriva caruia armata rusa sustine ca a deschis foc de avertisment in Marea Neagra, traversa apele ucrainene si a actionat in mod 'absolut corect', relateaza AFP. Potrivit Moscovei, un avion Su-24…

- Moscova si-a utilizat marina militara si fortele aeriene pentru a indeparta distrugatorul britanic HMS Dragon D35 in luna octombrie din apele teritoriale ruse din zona Crimeii, a declarat seful Serviciului de frontiera Vladimir Kulisov, primul adjunct al sefului Serviciului Federal de Securitate (FSB),…

- Intr-o vizita recenta in Ucraina, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, i-a transmis președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky: „Suntem alaturi de voi. La fel și partenerii noștri strategici. Am auzit același lucru cand am fost la intrunirea NATO de acum cateva saptamani. Transmitem Rusiei sa…

- Inalți oficiali ai Administrației Biden afirma ca Rusia și-a retras doar cateva mii de soldați de la frontiera cu Ucraina, deși, luna trecuta, Moscova daduse de ințeles ca va reduce tensiunile din aceasta regiune instabila. Armata rusa a ordonat retragerea unor unitați in cazarmi pana pe 1 mai, iar…

- Bulgaria a anunțat joi expluzarea unui diplomat rus dupa ce procurorii de la Sofia au anunțat posibila implicare a șase cetațeni de naționalitate rusa în patru explozii care au avut loc la depozite de muniție și fabrici de armament în perioada 2011-2020. La o întâlnire…

- Procurorii bulgari suspecteaza șase ruși de implicare într-o serie de explozii care au avut loc la fabrici de muniție și armament de pe teritoriul sau, scrie The Moscow Times. Purtatorul de cuvânt al procurorului general Siika Mileva a precizat ca cele patru incidente care au avut…

- Rusia interzice de astazi, pentru sase luni, navigatia navelor militare straine si altor nave de stat in trei zone din apele sale teritoriale din Marea Neagra, unde vor avea loc manevre ale flotei ruse. Potrivit corespondentului RRA la Moscova, anuntul Ministerului Apararii a provocat o nemultumire…