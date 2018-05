Incidentul armat din Germania: O femeie poliţist l-a împuşcat mortal pe agresor Politia a confirmat ca o femeie ofiter l-a impuscat mortal pe autorul atacului dupa ce acesta injunghiase un barbat aflat in tren in gara centrala din Flensburg, un oras german situat in apropierea granitei cu Danemarca.



Politista care l-a impuscat pe atacator era in uniforma, dar in afara programului, ea raspunzand unui apel din partea personalului trenului de mare viteza.



Motivele actului atacatorului nu sunt cunoscute, dar pentru moment nu sunt privilegiate pistele unei actiuni teroriste sau unei legaturi islamiste.



