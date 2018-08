Stiri pe aceeasi tema

- Un parlamentar de Timiș ii cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa incidentele petrecute, aseara, la protestul romanilor din diaspora, organizat in Piața Victoriei din București. Este vorba de senatorul USR Nicu Falcoi, care considera ca ministrul ar trebui sa demisioneze de urgența. „De…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, sambata, interventia Jandarmeriei la mitingul din Piata Victoriei, afirmand ca este "un eveniment de o gravitate fara precedent" si anuntand ca liberalii vor cer convocarea ministrului de Interne, a prefectului Capitalei si a comandantilor Jandarmeriei…

- Klaus Iohannis a mai transmis un mesaj in care ataca dur acțiunea Jandarmeriei și face apel la membri PSD pentru a-și inlatura actuala condurcere. "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna cu fermitate actele de violența, indiferent de cine le comite și impotriva cui sunt indreptate.…

- O lecție de democrație din import cu modele autohtone Incidentele din ce in ce tot mai grave in Piata Victoriei. In ciuda orei inaintate, protestatarii nu vor sa plece din Piata. Mai mult, doi jandarmi au fost aproape sa fie linsati de protestatari. Doi jandarmi, dintre care unul era femeie, au ajuns…

- USR cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei Române, Sebastian Cucos, &"pentru spectacolul de brutalitate de la mitingul Diasporei din Piata Victoriei&".

- Tudor Chiria a facut apel la calm dupa incidentele violente din Piata Victoriei, in care jandarmii au recurs la gaze lacrimogene pentru a opri inaintarea manifestantilor. Artistul subliniaza ca violenta nu este o solutie, ci un numar cat mai mare de oameni pasnici va reusi sa faca diferenta la mitingul…

