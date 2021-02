Incidentele din Barcelona continuă și la 11 zile de la arestarea rapperului Pablo Hasel O furgoneta a politiei incendiata, pubele in flacari, magazine jefuite: la unsprezece zile dupa arestarea in Spania a rapperului Pablo Hasel, manifestatiile nu au slabit in intensitate la Barcelona si o noua demonstratie a degenerat sambata in ciocniri cu politia, comenteaza AFP. Manifestatia, al carei slogan a fost „Lluitar, crear poder popular” (lupta, creeaza puterea populara, in catalana), s-a tinut mai ales in sprijinul rapperului condamnat si inchis pentru mesaje pe Twitter atacand monarhia si fortele de ordine, dar in general a avut si alte revendicari sociale. Mai multe sute de participanti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

