Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Galați a atras atenția cand a mers azi la vot, dupa ce și-a luat cu ea și papușa. Alegatoarea, care purta caști și avea o atitudine bizara, a fost surprinsa de oamenii legii in timp ce vorbea cu jucaria ei. De la secție, a ajuns direct la spital. De la secția de […] The post De la vot,…

- In ziua alegerilor, un incident violent a avut loc intr-o secție de votare din Slatina, unde candidatul PNL, Mario De Mezzo, este suspectat ca ar fi agresat fizic un consilier local PSD, care ulterior a trebuit sa fie transportat la spital. Potrivit rapoartelor, Mario De Mezzo, candidatul PNL pentru…

- Imagini din secția de votare nr. 42, acolo unde s-a stat la coada minute bune. Oamenii au fost nevoiți sa stea la cozi chiar și 40-50 de minute pentru a-și exprima votul. Din primele informații, se pare ca lumea este inverșunata impotriva actualei primarițe. La secția de votare nr. 42, atmosfera a…

- Aproape 19 milioane de romani sunt așteptați la urne, duminica, 9 iunie, pentru a vota la alegerile locale și europarlamentare 2024. Peste 200.000 de candidați s-au inscris in cursa electorala: 207.389 de candidati pentru alegerile locale si 494 pentru cele europarlamentare. The post Alegeri locale…

- Comisar-șef de poliție Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, a enumerat cateva dintre problemele inregistrate la votul de sambata, 9 iunie, intr-o conferința de presa.De la momentul inceperii procesului de vot și pana la ora 11.00, au fost inregistrate 73 de sesizari…

- Politic Greșeala sau intenție in secția de votare de la Școala Ajutatoare Alexandria? iunie 9, 2024 07:32 Un prim incident electoral s-a intamplat la prima ora in Alexandria, la Secția de votare Nr. 1 de la Școala Ajutatoare. Reprezentantul PSD in aceasta secție, Marian Șefu, fost primar PSD…

- In activitatea jandarmilor din Harghita, alungarea urșilor pare sa fi devenit rutina. De fapt, animalele le dau mai multa bataie de cap oamenilor legii decat infractorii. Doar in ultima saptamana au fost nevoiți sa intervina de 18 ori pentru a alunga urșii care intrasera in localitați. Potrivit informatiilor…

- Situație incredibila in București, unde s-a ajuns sa se fure pana și șinele de tramvai. Sambata, polițiștii au arestat preventiv doi barbati pentru furt calificat, care sustrageau mai multe bucati de sina si obiecte din fier, de pe linia unui tramvai. Furtul șinelor de tramvai nu este, insa, isprava…