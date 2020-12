Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta COVID a scazut in judet la 1,79, in timp ce in municipiu este 3,41. La nivelul judetului, Valea Lupului si Miroslava raman in continuare peste 10, respectiv peste 7 cazuri la mia de locuitori inregistrate in ultimele doua saptamani. De asemenea, peste nivelul de 5 cazuri se mentin Rediu, Ciurea…

- Astfel, rata de infectare COVID, a ajuns la 3,64 in municipiu si 1,92 pe judet. Valea Lupului nu scade sub 10 cazuri/ 1000 loc., iar Miroslava ramane peste nivelul de 7 cazuri. Ciurea, Rediu si Aroneanu au incidenta de peste 5 cazuri la mie. Toate incidentele le puteti urmari AICI

- Ratele de infectare in judet nu s-au modificat spectaculos de la ultima raportare. In municipiul Iasi are aceeasi valoare, 3,76, iar la Valea Lupului a scazut cu cateva sutimi, ramanand totusi peste pragul de 10 cazuri la 1000 de locuitori. Vezi lista cu toate localitatatile din judet aici In crestere…

- Scade rata de infectare la Valea Lupului (cu un punct fata de valoarea comunicata ieri, pana la 9,61 cazuri/1000 loc.), dar creste cea din Aroneanu (6,82, fata de 6.59). Au continuat sa scada incidentele imbolnavirii de Covid la Ciurea (5,18 fata de 5,52, ieri), in municipiul Iasi (3,66 cazuri fata…

- Va prezentam ratele de infectare in unitatile administrativ-teritoriale din judet. Valea Lupului stabileste un nou record in judet, cu o medie de 9,35 cazuri/ 1000 locuitori raportate in ultimele doua saptamani. In municipiul Iasi, incidenta imbolnavirilor de Covid se mentine in jurul nivelului de 4,50…

- Rata de infectare record pentru judet la Valea Lupului: 8,84 de cazuri de imbolnavire de Covid la 1000 de locuitori. Si in municipiul Iasi, dupa o scadere continua in ultimele zile, incidenta creste din nou: 4,57 de cazuri, dupa 4,40 inregistrat ieri. In schimb, in singura comuna aflata (partial) in…

- In Ciurea, incidenta cazurilor la mia de locuitori a mai crescut (7,38 fata de 7,26), la fel si la Valea Lupului (8,68, faia de 8,38 cazuri, cu o zi inainte). Rata de infectare pentru cazurile de imbolnavire e Covid-19 inregistrata in ultimele doua saptamani se mentine la 6,82 la Aroneanu, 6,72 la Miroslava,…

- Cu toate acestea, Ciurea si Valea Lupului raman la nivelul de 8 cazuri/ 1000 locuitori inregistrate in ultimele doua saptamani. Pe judet, incidenta comunicata ieri era de 3,27 de cazuri. Valorile pe fiecare comunasi oras, AICI