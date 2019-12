Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Hong Kong a folosit spray-uri lacrimogene pentru a dispersa participanții la un miting de susținere a uigurilor din nord-vestul Chinei, dupa ce protestatarii au aruncat cu sticle și pietre spre forțele de ordine, relateaza agenția Reuters, potrivit MEDIAFAX.La inceputul dupa-amiezii…

- O instanța de la Hong Kong a decis luni ca legea care le interzice protestatarilor din acest teritoriu sa poarte maști este neconstituționala, informeaza Mediafax citând Reuters. Aceasta lege dateaza din perioada coloniala britanica și a fost folosita anul acesta de catre autoritațile din acest…

- Hong Kong a intrat in recesiune in trimestrul trei din 2019, pentru prima data de la criza financiara globala, arata datele guvernamentale publicate vineri, pe fondul manifestatiilor menite sa denunte regresul libertatilor si ingerinta tot mai mare a Beijingului in problemele regiunii semiautonome,…

- Barbatul care l-a atacat pe Junius Ho s-a apropiat de oficial oferindu-i flori și cerandu-i sa faca o fotografie cu el, timp in care l-a injunghiat cu un cuțit. Parlamentarul, ranit, impreuna cu alți martori, l-au imobilizat pe atacator imediat dupa incident. Accidentul este ultimul dintr-o…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus luni șefei Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, ca Guvernul de la Beijing are încredere în ea și recunoaște meritele echipei sale, a informat agenția de presa Xinhua, citata de Reuters. Declarația liderului chinez a fost facuta în cadrul…

- Mai mulți oameni au fost raniți în cursul confruntarilor violente ce au avut loc, duminica, într-un mall din Hong Kong, între protestatarii pro-democrație și forțele de ordine, scrie Mediafax citând Reuters.Un lanț uman format în centrul comercial Cityplaza, din…

- Ministerul chinez de Externe a anunțat miercuri ca Beijingul se opune noilor masuri adoptate de catre Camera Reprezentanților din Statele Unite legate de protestele din Hong Kong și a facut apel la politicienii americani sa nu mai încerce sa intervina în privința situației din acel teritoriu,…