- Un barbat din localitatea argeseana Calinesti, care si-a lovit intentionat concubina cu masina, a fost retinut de politisti pentru tentativa de omor calificat. Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, cercetarile in acest caz au fost efectuate…

- La data de 6 aprilie a.c., politistii Posturilor de Politie Mihail Kogalniceanu si Frecatei au depistat un barbat in varsta de 46 de ani, din judetul Vaslui, in timp ce conducea, un auto, pe DC 10, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta bauturilor alcoolice, cu o concentratie de 0,77…

- Sase persoane sunt cercetate de politisti pentru braconaj cinegetic, dupa ce au fost prinse ca au impuscat trei porci mistreti pe un fond de vanatoare din Valea Jiului, fara sa aiba autorizatiile prevazute de lege si incalcand, totodata, prevederile din Ordonanta Militara 3, a informat sambata Inspectoratul…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Acțiune a politistilor rutieri din Alba Iulia pentru combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului sau a drogurilor Acțiune a politistilor rutieri din Alba Iulia pentru combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului sau a drogurilor In seara…

- Un barbat de 36 de ani a fost retinut dupa ce, aflat la volanul unui autoturism si neavand permis de conducere, nu a oprit la semnalele acustice si luminoase ale politistilor, acestia executand trei focuri de arma in plan vertical pentru prinderea lui, se arata intr-un comunicat de presa postat,…

- Sambata, 25 ianuarie 2020, in jurul orei 13.50, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Șibot, l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din comuna, in timp ce conducea un tractor fiind sub influența alcoolului și deținand un permis de conducere necorespunzator…

- Un politist din Alba a facut uz de arma, ranind in picior un barbat din Campeni, care, in noaptea de miercuri spre joi, aflat la volan, a refuzat sa opreasca masina, motiv pentru care s-a pornit in urmarirea lui, iar dupa ce a oprit, nu s-a supus somatiei, incercand sa alerge spre locuinta sa, potrivit…