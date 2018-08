Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de pensii va trebui suplimentat cu 15 miliarde de lei in 2022, in conditiile in care pensiile vor fi dublate, dupa ce vor fi recalculate in baza noii legi, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de...

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a trimis-o pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa anunte Legea pensiilor inainte de mitingul Diasporei, asa cum a facut Nicolae Ceausescu in 1989. "Liviu Dragnea a trimis-o pe doamna Olguta Vasilescu sa anunte Legea…

- Proiectul noii Legi a pensiilor va discrimina femeile, care vor primi pensii mai mici chiar si cu 30% fata de barbati, daca statul nu le va acorda alte compensatii, sustine presedintele Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu. "Fara sa vedem deocamdata textul proiectului, din prezentarile…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat intr-un interviu la DC News ca nu sustine impunerea unui salariu minim in sectorul privat. In sectorul bugetar, este altceva. Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, spune ca Eugen Teodorovici a vorbit in nume personal si ca PSD nu sustine asa ceva.…

- Cazul romanului stabilit in Suedia, a carui masina cu placute de inmatriculare inedite au trezit in multi romani spiritul anti PSD, a ajuns in presa internationala. Ziaristii straini se intreaba care e limita dintre libertatea de exprimare, forma de protest si ofensa publica. Deocamdata nici autoritatile…

- Domnule președinte Constantin Radulescu, Manda Claudiu – deputat și Olguța Vasilescu – ministrul Muncii, sunt cei care l-au pus pe acest incompetent Golumbeanu la conducerea DRDP Craiova, iar pe domnia voastra in fruntea PSD Valcea ca astazi sa ne conduceți județul. Cu toate astea, de ce nu reușiți…

- O suspendare a presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, va fi posibila, pentru incalcarea Constitutiei, in cazul in care acesta nu va aplica decizia Curtii Constitutionale, a declarat ministrul Muncii, Lia...

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, in Vrancea, ca Pilonul II de pensii nu se va desfiinta si nu a vazut proiectul potrivit caruia acest devine optional, asa cum a anuntat Olguta Vasilescu, ministrul Muncii.