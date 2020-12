Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 28 octombrie 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au reținut pe un barbat de 35 de ani, din comuna Ciugud, are este cercetat pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, fapta prevazuta și pedepsita de art. 371 din Codul Penal și impiedicarea…

- Un valcean in varsta de 57 ani a fost sanctionat cu amenzi in valoare totala de 2.500 lei deoarece nu purta masca de protecție și s-a certat cu jandarmii. Incidentul s-a produs luni in Piața Centrala din Ramnicu Valcea unde purtarea maștii este obligatorie, potrivit Mediafax.Patrula de jandarmerie…

- Un barbat s-a dat in spectacol intr-un restaurant fast-food din centrul Chișinaului, dupa ce angajații l-au rugat sa poarte masca de protecție corect. Imaginile au fost facute publice pe o rețea de socializare, iar potrivit unor surse acesta este avocat și soțul unei angajate a Parlamentului, scrie…

- "Eram in centrul vechi, s-au oprit si mi-au spus ca s-a dat lege ca e obligatoriu sa purtam masca. Zic, ok fumez tigara si imi pun masca. A spus ca imi da amenda. M-am legitimat, mi-a dat amenda, mi-a zis sa o semnez. Cand am plecat i-am zis: frumos va faceti meseria. Persoana a devenit foarte agresiva…

- Un barbat, din Targu Jiu, a fost amendat de poliție, dupa ce a facut scandal langa o secție de votare. Cetațeanul, de 63 de ani, din municipiul Targu Jiu, a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare de 100 de lei, potrivit Legii nr.61/1991, privind sancționarea faptelor de incalcare a unor…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din comuna Delesti a fost retinut de politisti dupa ce a provocat scandal intr-un spatiu comercial si a ranit un barbat cu un briceag, informeaza miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Conform unui comunicat de presa transmis de IPJ Vaslui, suspectul…

- Un barbat s-a urcat intr-un autobuz folosind pe post de masca de protecție un ditamai șarpele. Ceilalți calatori, cand au vazut minunația, au inceput sa coboare din mijlocul de transport in comun urland de frica. Așa ceva nu s-a mai pomenit. Ce masca de protecție a ales sa poarte un barbat, in autobuz.…

- Scandal de proporții intr-un autobuz din București! Totul a pornit de la un barbat care a refuzat sa poarte masca de protecție. Dupa ce i s-a atras atenția ca incalca legea, omul s-a enervat și a scuipat pe jos!