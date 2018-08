Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi barbati au fost injunghiati in cursul incidentelor violente care au avut loc joi la Glasgow, inainte unui meci din Liga Europa, intre Glasgow Rangers si echipa croata Osijek, au anuntat autoritatile, precizand victimele au fost grav ranite, insa sunt in stare stabila, informeaza BBC News.

- Cinci oameni si-au pierdut viata intr-un accident rutier care a avut loc in noaptea de luni spre marti in judetul Timis. Un copil de opt ani a fost de asemenea ranit in accident. Potrivit politistilor, citati de News.ro , accidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti in satul Pustinis, comuna…

- Trei greci, numiti 'derbedei de extrema dreapta' de catre guvernul elen, au fost condamnati miercuri la inchisoare cu suspendare pentru agresarea si lovirea sambata trecuta a primarului orasului Salonic,...

- Trei barbati s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au urcat la volan beti ori fara a avea permis. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 12.30, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a oprit pentru control pe DC Fratauții Noi autoutilitara condusa de un localnic ...

- Trei barbați s-au luat la bataie, duminica dupa-amiaza, in plina strada la Tg-Jiu. Conflictul a avut loc la intersecția de la Casa Tineretului și, din primele informații, șoferul unui autoturism nu i-ar fi dat prioritate la trecere unui pieton. De la injuraturi s-a ajuns la imbranceli și pumni. Totul…

- Genetic vorbind, femeile sunt nascute sa fie centrate mai mult pe emisfera dreapta a creierului, acesta fiind sediul gandirii fara limbaj, al ințelegerii nonverbale, al recunoașterii formelor și percepțiilor spațiale. Este emisfera responsabila de tonul și ritmul vocii, simțul culorilor, visare, romantism.…