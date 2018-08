Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora protesteaza, vineri, impotriva Guvernului, Piata Victoriei din Capitala fiind punctul central spre care s-au indreptat inca de joi seara manifestantii. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO ORA 13.46 Protest Diaspora/ Peste 200 de persoane scandeaza in fata sediului Guvernului…

- Protest Diaspora – Romanii din diaspora se aduna in Piata Victoriei, la Bucuresti, pentru protestul anuntat pe retelele de socializare. UPDATE ora 10.00 – La ora 10 se adunasera aproximativ 100 de persoane in fata Guvernului. Manifestantii au inceput sa se adune in Piata Victoriei, vineri 10 august.…

- "Romanii din diaspora au inceput sa se intoarca acasa pentru un protest anti-guvernamental, prin care vor cere demisia Guvernului si alegeri anticipate”, scriu jurnalistii de la Associated Press, care precizeaza ca joi, cativa dintre protestatari s-au instalat deja in fata Guvernului, iar fortele…

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.

- Un nou protest in București. Sute de oameni s-au aduant in Piața Victoriei, sambata seara, pentru a cere demisia Guvernului. Protestatarii scandeaza lozinci precum “Justitie, nu coruptie!” și au pancare pe care scrie “PSD = Ciuma rosie”, “Demisia”, “Anul acesta la Bac sper sa pice Guvernul”. Manifestantii…

- In mediul online se organizeaza zilele acestea un miting de amploare programat pentru luna august. In aceasta data sunt așteptați in Capitala, potrivit paginilor de pe Facebook, in jur de un milion de romani, mulți dintre ei din Diaspora, pentru a protesta impotriva Guvernului. Mesajul postat de mai…

- Peste 2.000 de persoane au participat, duminica seara, la un miting organizat de Rezistenta, Insistam, Initiativa Ro, in Piata Victoriei din Capitala. Manifestantii au scandat lozinci impotriva Guvernului si a PSD, precum "PSD, ciuma rosie", "Hotii, hotii", "Cuib de hoti si mafioti", "Suntem uniti,…