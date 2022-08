Stiri pe aceeasi tema

- Un singur delfin ar fi atacat șase persoane care au suferit rani ușoare, a anunțat prefectura Fukui, din Japonia, care i-a indemnat pe oamenii care merg la plaja sa nu se aventureze in larg și sa nu atinga delfinii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Antreprenorul Vladimir Cohn, cunoscut pentru businessurile sale in domeniul productiei de hartie, a aplicat pentru un ajutor de stat in valoare de 185,4 milioane de lei, care ar urma sa fie parte dintr-o investitie de aproape 1,4 miliarde de lei (285 mil. euro) intr-o noua unitate de productie.…

- Cele sase tunuri Caesar suplimentare, promise de Emmanuel Macron la jumatatea lui iunie, sunt "in drum" spre Ucraina, a declarat marti sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Transferul de proprietate de la fabrica Ford Craiova a fost finalizat, iar noua companie se numește Ford Otosan Craiova. Noii proprietari anunța o investiție de 490 de milioane de euro la fabrica din Oltenia, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un adolescent palestinian Mohammad Hamad, in varsta de 16 ani, a murit din cauza ranilor, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a fost ranit cu cateva ore mai inainte de catre militari istraelieni, in Cisordania ocupata, relateaza AFP potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Directorul executiv al lui Sahtior Donetk, Serghei Palkin, i-a acuzat pe agentii de jucatori ca profita de pe urma razboiului din Ucraina pentru a negocia transferurile fotbalistilor straini, pe fondul extinderii de catre FIFA a concesiilor pentru stranierii legitimati la cluburi din aceasta tara,…

- Rusia incearca sa repete Holodomor, denumit și genocidul ucrainean, o foamete care a ucis, in Ucraina sovietica din 1932 pana in 1933, milioane de oameni sub regimul sovietic, a declarat șeful Biroului președintelui ucrainean, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un barbat inarmat a deschis joi focul asupra colegilor sai intr-o fabrica din nordul statului Maryland, ucigand cel puțin trei persoane și ranind grav o a patra, inainte de a fi reținut dupa un schimb de focuri cu poliția, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…