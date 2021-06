Stiri pe aceeasi tema

- ”Haideti sa nu vorbim despre astfel de scenarii”, a spus Peskov la postul public de televiziune Rossia-24, explicand ca ”uneori cuvintele se pot materializa”, astfel ca ”nici nu ar trebui sa ne gandim sau sa vorbim despre asa ceva”.”Dar rusii ar trebui sa stie un lucru: presedintele nostru este intotdeauna…

- Ministrul Apararii din Olanda a declarat marți ca avioane de vânatoare rusești, dotate cu rachete sol-aer, au harțuit saptamâna trecuta în Marea Neagra o fregata a forțelor navale olandeze, simulând manevre de atac asupra sa și bruindu-i sistemele de comunicatii, relateaza Reuters.Acțiunile…

- Sea Breeze 2021 va dura doua saptamani, implicand aproximativ 5.000 de militari NATO si ai tarilor aliate, precum si circa 30 de nave si 40 de avioane. Vor participa, de asemenea, distrugatorul cu rachete ghidate USS Ross si trupe de infanterie marina americane.Ucraina afirma ca obiectivul principal…

- Distrugatorul britanic HMS Defender face mari valuri in Marea Neagra. Este vorba de vasul care a provocat furia Rusiei navigand prin apele din largul peninsulei Crimeea. Acum, a andocat in portul georgian Batumi de la Marea Neagra. Marina militara britanica este angajata in „a oferi garantii si securitate…

- Viceministrul de externe Serghei Riabkov s-a exprimat la o zi dupa ce Moscova a avertizat Marea Britanie ca va bombarda navele britanice in Marea Neagra daca ceea ce a numit drept actiuni provocatoare ale marinei britanice se vor repeta in largul coastei Crimeii, anexate de Rusia.Agentia de presa rusa…

- Regatul Unit a avertizat joi ca nu va tolera ncio atingere a dreptului maritim, dupa ce Rusia l-a avertizat ca va replica oricarei noi ”provocari” din partea Marinei Regale britanice (Royal Navy), la o zi dupa un incident in largul Crimeei, relateaza Reuters. Ministrul britanic al Apararii…

- CHIȘINAU, 24 iunie - Sputnik. Viceministrul rus de Externe Sergei Riabkov, comentand incidentul cu distrugatorul britanic Defender, a declarat ca daca colegii sai nu ințeleg ce inseamna granițele Rusiei, atunci „putem și bombarda”.МИД РФZaharova, raspuns ironic dupa incidentul din Marea Neagra…

- BBC a publicat vineri imagini video cu incidentul în care a fost implicat un distrugator al sau în Marea Neagra dupa ce Rusia a anunțat vineri ca a tras salve de avertisment asupra sa și a lansat bombe pe traiectoria de deplasare a navei.Distrugatorul britanic HMS Defender a ridicat…