Stiri pe aceeasi tema

- Haos, in Irlanda, dupa ce un barbat de 50 de ani a atacat mai multe persoane cu cuțitul. Intre cei raniți se afla și 3 copii. Ciocniri violente atribuite extremei drepte au izbucnit joi seara la Dublin dupa un atac cu cutitul,la mijlocul zilei, soldat cu mai multi raniti, printre care trei copii, in…

- Numeroase violențe de strada au avut loc joi seara pe strazile la Dublin, dupa ce cinci persoane, inclusiv trei copii, au fost injunghiate langa o școala. Localnicii irlandezi au dat vina pe migranți, deși nu exista nici o dovada ca ar fi vorba de un atac terorist, scrie News.ro, citand agenția AFP.…

- Incidente au izbucnit joi seara la Dublin si o masina de politie a fost incendiata in apropierea locului unde a avut loc un atac cu cutit care s-a soldat cu cinci raniti, intre care trei copii, relateaza AFP.Pancarte cu inscrisul "Irish Lives Matter" ("Vietile irlandezilor conteaza") si steaguri…

- Politia a mai anuntat ca are o pista clara de ancheta si nu cauta nicio alta persoana in acest momentm , transmite Reuters potrivit Agerpres.O fata a suferit rani grave si alti doi copii sunt tratati pentru rani mai putin serioase, a indicat politia.De asemenea, o femeie este tratata pentru rani grave,…

- Sute de politisti au efectuat, marti, raiduri in ferme din regiunea Alentejo (sudul Portugaliei) si au arestat 28 de persoane suspectate de trafic de persoane si exploatare a fortei de munca, a anuntat politia portugheza, relateaza Reuters.Un gang de personnes qui exploitaient des migrants ukrainiens…

- In școala districtuala Hamburg-Blankenese de pe Frahmstrasse se spune ca un profesor ar fi fost amenințat de doi elevi, in clasa. Unul dintre ei este inarmat cu un pistol negru, scrie Bild, care preia informații din cotidianul regional Hamburger Morgenpost.Apelul de urgența a venit in jurul orei 11.20:…

- Mai multe persoane au fost ucise de un atacator care a deschis focul intr-o sala de curs a unei universitați medicale din Rotterdam și intr-o cladire apropiata, a transmis poliția, citata de Reuters.

- Poliția olandeza a folosit tunuri cu apa pentru a evacua cateva sute de persoane care blocau o autostrada importanta de langa Haga, potrivit Reuters. Incidente asemanatoare au avut loc și zilele trecute.