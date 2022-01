Incidente la derby-ul dintre Dinamo și FCSB. Jandarmeria a aplicat AMENZI după „războiul” între rivali In legatura cu meciul de fotbal dintre echipele Dinamo București și FCSB, Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București face urmatoarele precizari:In urma incalcarilor cadrului legal in vigoare, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 10.075 lei, dupa cum urmeaza:- 7 sancțiuni contravenționale pentru incalcarea prevederilor Legii nr. 4/2008, privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificarile și completarile ulterioare;- 3 sancțiuni contravenționale pentru incalcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

