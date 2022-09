Incidente între suporteri înainte de meciul România – Bosnia și Herțegovina Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București a emis luni seara un comunicat prin care a informat ca inainte de meciul internațional dintre Romania și Bosnia Herțegovina, un grup de suporteri romani a incercat sa provoace suporterii echipei adverse, noteaza Mediafax. The post Incidente intre suporteri inainte de meciul Romania – Bosnia și Herțegovina first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Romaniei a invins, luni seara, pe Stadionul Giulesti, cu scorul de 4-1, selectionata Bosniei, in ultima etapa a Grupei 3 din Liga B a Ligii Natiunilor. Tricolorii incheie grupa pe ultimul loc, astfel ca au retrogradat in Liga C. Bosniacii, care au terminat pe prima pozitie, au promovat…

- Romania va evolua in echipamentul galben, in timp ce Bosnia-Hertegovina va juca in echipament albastru la meciul de luni seara, din Liga Natiunilor, de pe stadionul Giulesti, informeaza frf.ro. Potrivit susei citate, Romania va disputa meciul in echipamentul de acasa, tricou galben, sort alb,…

- Nationala Romaniei joaca, azi, cu Bosnia-Hertegovina, in ultima etapa din Liga B, Grupa 3, a Ligii Natiunilor. Meciul va avea loc pe stadionul Giulesti, de la ora 21.45 si, conform frf.ro, se va juca cu casa inchisa. Partida va fi transmisa de Prima TV.In Liga B, Grupa 3, Romania este pe ultimul loc,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va sustine luni, 26 septembrie, ultimul meci din actuala editie a Ligii Natiunilor, contra Bosniei Hertegovina. Partida din Giulesti va incepe la ora 21:45 si va fi transmisa in direct de Antena 1 . Romania este pe punctul de a bifa o rusine istorica, retrogradarea…

- Finlanda – Romania 1-1. Nationala Romaniei a remizat, la Helsinki, cu reprezentativa Finlandei, in penultimul meci din Liga Natiunilor, intr-un meci transmis live de Antena 1 si pe AntenaPlay. Tricolorii lui Edi Iordanescu aveau nevoie de victorie pentru a ramane in lupta pentru primul loc in grupa…

- Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a anuntat, vineri seara, ca a depistat cu aproximativ o ora si jumatate inainte de ora programata pentru startul meciului Dinamo – CSA Steaua, de pe Arena Nationala, doi barbati care incercau sa introduca in stadion maateriale pirotehnice.…

- „Un miliard de lei pe luna care va fi practic neutralizat din ceea ce inseamna contributia pe care am impus-o”, a declarat Adrian Caciu, intrebat la finalul sedintei de joi a Guvernului cat va fi impactul bugetar al masurii de compensare si plafonare in contextul cresterii preturilor la gaze naturale…

- „Este pentru prima data cand un ministru al Educației uita ca exista autoritați locale, ca parte a procesului de educație la nivel local”, a declarat Emil Draghici, președintele Asociației Comunelor, intr-o intervenție la Digi24 . O ora mai tarziu, in momentul in care jurnaliștii i-au solicitat un…