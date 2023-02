Stiri pe aceeasi tema

- Olympique Marseille – PSG se vede azi, de la ora 22:10, LIVE exclusiv in AntenaPLAY. Meciul inceputului de an din Hexagon se desfasoara in optimile Cupei Frantei. Va fi a 12-a intalnire dintre cele doua cluburi uriase din Ligue 1 in Cupa.

- Meci decisiv pentru sportivele de la Volei Alba Blaj in grupele Ligii Campionilor. De ce scor au nevoie pentru a merge mai departe Sportivele de la Volei Alba Blaj intalnesc miercuri, 1 februarie 2023, pe jucatoarele campioanei Franței, Volero Le Cannet, in penultima etapa a grupei B din Liga Campionilor.…

- Politistii din Peru au folosit gaze lacrimogene si au blocat drumuri pentru a impiedica demonstrantii antiguvernamentali sa marsaluiasca pe strazile capitalei Lima, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un barbat din Focsani a intrat cu un topor intr-un magazin, a taiat o teava de gaz, a vrut sa provoace o explozie si s-a refugiat intr-un imobil. Fortele de ordine au patruns in forma si au reusit sa-l imobilizeze. "In jurul orei 17.00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca, in municipiul Focsani,…

- Un barbat din Focsani a spart cu toporul ușa unui magazin, apoi a fugit. Cand au venit politistii peste el, a taiat o teava de gaz si a vrut sa provoace o explozie. Fortele de ordine au reusit sa-l imobilizeze, informeaza News.ro. ”In jurul orei 17.00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca, in municipiul…

- Marocanii au sarbatorit pe strazile din Belgia, Franta si Tarile de Jos calificarea in semifinalele Cupei Mondiale, in urma victoriei in fata Portugaliei. Au fost inregistrate si incidente, fortele de ordine intervenind cu gaze lacrimogene, noteaza news.ro. La Bruxelles, mii de marocani au iesit pe…

- Arsene Wenger (73 de ani), legendarul antrenor francez al celor de la Arsenal, a prefațat meciul dintre Anglia și Franța, din „sferturile” de finala ale Campionatului Mondial din Qatar. Partida se va juca sambata seara, de la ora 21:00, și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de TVR 1. Tehnicianul…

- Arsene Wenger (73 de ani), legendarul antrenor francez al celor de la Arsenal, a prefațat meciul dintre Anglia și Franța, din „sferturile” de finala ale Campionatului Mondial din Qatar. Partida se va juca sambata seara, de la ora 21:00, și va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe TVR 1. Tehnicianul…