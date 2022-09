Stiri pe aceeasi tema

- Grupele Champions League revin astazi cu dueluri de top, iar PSG și Borussia Dortmund au cea mai mare cota din lume la Mozzart Bet! PSG – Juventus (ora 22:00) cota 1.40 Primul mare meci al sezonului se joaca la Paris intre PSG și Juventus. Cu Galtier pe banca, cu tripleta magica Mbappe - Neymar - Messi…

- Formatiile Glasgow Rangers, FC Copenhaga si Dinamo Zagreb s-au calificat, miercuri, in grupele Ligii Campionilor, dupa ce au castigat dublele manse din play-off-ul competitiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cristiano Ronaldo, atacantul portughez al echipei engleze Manchester United, ar putea semna cu formatia germana Borussia Dormund pana la finalul perioadei de transferuri, informeaza televiziunea CBS Sports, citata de ziarul belgian Le Soir. Manchester United a incheiat doar pe locul 6 editia trecuta…

- FC Copenhaga - Trabzonspor, meci din prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor, este programat, marti, 16 august, de la ora 22:00, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Prima Sport 2 si Orange Sport 2.

- Paris St Germain l-a anunțat marți pe Christophe Galtier drept noul sau antrenor, la scurt timp dupa ce campioana din Ligue 1 s-a desparțit de Mauricio Pochettino. Galtier se alatura echipei PSG dupa ce a plecat luna trecuta de la Nice, cu care a terminat pe locul cinci in Ligue 1, noteaza Euronews.…

- Pyunik Erevan - CFR Cluj, prima manșa a turului I preliminar din Liga Campionilor, se joaca marți, de la ora 19:00. Meciul poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și este televizat pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Returul dintre CFR Cluj și FC Pyunik Erevan este programat miercuri, 13 iulie, de la ora…

- Astazi, la Viena, de la ora 12:00, va avea loc tragerea la sorți pentru grupele celei mai importante competiții continentale a cluburilor. Romania are la feminin doua reprezentante, Rapid și CSM București, iar la masculin pe Dinamo. In weekendul 10-11 septembrie, la feminin, apoi pe 14-15 in aceeași…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski si-a reiterat dorinta de a pleca de la clubul german de fotbal Bayern Munchen. Acesta a adaugat ca nu vrea sa forteze nimic si ca asteapta gasirea celei mai bune solutii pentru toata lumea. „Inca mai am un an de contract, de aceea am cerut acordul clubului pentru…