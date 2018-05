Incidente în timpul protestelor din Piaţa Victoriei. Mai multe persoane au fost săltate Un protest fata de coalitia de guvernare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Bucuresti. Manifestatii asemanatoare au fost si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice si o arunca intr-un regim in care domnesc doar interesele celor care au acces la politica. Mai multe amenzi au fost date pentru injurii, tulburarea ordinii publice, impiedicarea fortelor de ordine de a-si indeplini obligatiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Jandarmeria Romana a anuntat ca sase persoane au fost duse la sectia de politie, in urma protestelor din Piata Victoriei . Totodata, au fost date amenzi de peste 9.000 de lei pe durate manifestatiilor care au avut loc sambata seara, in fata Guvernului. “Un numar de sase persoane au fost conduse la sectia…

- Unii dintre protestatarii din Piata Victoriei au avut un nou conflict cu jandarmii. Manifestantii le-au strigat ”Sclavi” jandarmilor si au cerut demisia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. Numarul persoanelor care protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei este de aproximativ 5.000. Oamenii…

- Circa 3.000 de persoane protestau duminica seara in fața Guvernului cerand demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader. Oamenii au ieșit in strada in ciuda vremii geroase. Se scandeaza „Hoții! Hoții!”, „Tudorel, demisia!”, „PSD, ciuma roșie!” și „Nu vrem sa fim o nație de hoți!”, potrivit HotNews.ro.…