Circa o suta de persoane au fost retinute pentru a fi identificate dupa o bataie generala care ar fi avut loc in Ploiesti dupa meciul Petrolul – ASU Politehnica, incheiat cu scorul de 1-0 pentru gazde. Jandarmeria a amendat noua dintre suporterii care au participat la conflictul „spontan". „Jandarmii au fost nevoiți sa intervina in […]