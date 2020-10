Incidente în Franța. Sute de turci au ieșit în stradă în căutarea armenilor: „Mergem să îi omorâm pe armeni” Cateva sute de turci s-au adunat in Vienne, langa Lyon, pentru a se razboi cu armenii din oraș. Poliția a intervenit pentru a dispersa mulțimea, potrivit publicației ladapeche.fr. Incidente de acest fel s-au semnalat, zilele trecute, in mai multe localitați. Grupuri de turci s-au adunat și in Decines, acolo unde se afla Memorialul Genocidului Armenesc. Incidentele au avut loc pe fondul conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan legat de regiunea Nagorno-Karabah. Membri ai comunitații turce au atacat cu ciocane participanții la o demonstrație a armenilor. Armenii au ripostat și au atacat un grup… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

