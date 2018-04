Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe (50 de ani) critica gestul fanilor dinamoviști de a fura steagul Ungariei in prelungirile partidei caștigate de Sepsi OSK, scor 2-0, contra lui Dinamo. "In aceasta seara a fost un adevarat spectacol la Sfantu Gheorghe. Ambele echipe merita felicitari pentru jocul prestat. Au fost ocazii…

- Luni, 30 aprilie a.c., intre orele 17.00 – 21.00, Jandarmeria Covasna va asigura masurile de ordine publica și de siguranța a participanților pe timpul vizionarii pe un ecran de dimensiuni mari a meciului de fotbal dintre echipele A.C.S. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și F.C. Dinamo București, in cadrul…

- Conducerea clubului Sepsi OSK Sfantu Gheorghe lanseaza inaintea meciului cu Dinamo Bucuresti un apel catre suporterii sai de a-si sustine echipa in spiritul sportivitatii si sa faca tot posibilul sa nu raspunda eventualelor provocari venite din partea galeriei adverse....

- Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute inaintea meciului de luni cu Dinamo Bucuresti, care se va juca pe teren propriu in cadrul play-out-lui Ligii I de fotbal, ca echipa sa va fi greu de invins, amintind, printre altele,…

- Conducerea clubului de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a anuntat miercuri, ca, in urma reactiilor de nemultumire venite din partea suporterilor care nu au mai gasit bilete la meciul cu Dinamo Bucuresti, a efectuat o ancheta interna, in urma careia a constatat o serie de „abuzuri” legate de vanzarea…

- La noua zile distanta dupa ce s-a efectuat tragerea la sorti pentru stabilirea celor doua semifinale ale Cupei Romaniei, Federatia Romana de Fotbal a anuntat programul meciurilor tur. Acestea vor avea loc marti, 17 aprilie, respectiv joi, 19 aprilie. Returul este programat in jurul datei de 9 mai.…

- Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei Viitorul Constanta, a fost sanctionat cu avertisment si o penalitate sportiva de 1.000 de lei."FCSB vs. FC Viitorul Constanța – Incidente – In baza art. 39.01, coroborat cu art. 61.1 din Regulamentul Media, raportat la art. 83.18 din RD, cu aplicarea…

- Un agent de securitate a murit in urma unui infarct in cadrul unor incidente de dinaintea meciului Athletic Bilbao - Spartak Moscova, din returul 16-imilor Ligii Europa.Citește și: Probleme pentru iubitul Elenei Basescu! De ce a fost CHEMAT la tribunal Agentul a intrat in stop cardiorespirator…