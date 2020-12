Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a precizat marti ca unele persoane au vrut sa forteze filtrul de jandarmi constituit in zona Pietei Charles de Gaulle cu ocazia evenimentului dedicat Zilei Nationale a Romaniei si subliniaza ca participarea publicului la ceremonia de la Arcul…

- Politia Capitalei si Jandarmeria Bucuresti fac verificari in cazul a doi politisti si al unui jandarm care s-au fotografiat cu Adrian Minune si un alt barbat, zis Tzanca Uraganul, la evenimentul privat din Sectorul 6 la care fortele de ordine au intervenit si au dat amenzi, relateaza News.ro. S-au…

- 15 persoane au fost reținute joi dimineața și conduse la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala generat de vanzarea de haine și incalțaminte in mediul on-line. Prejudiciul estimate de anchetatori se ridica la aproximativ 1,5 milioane de lei. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului…

- Polițiștii Capitalei au deschis o ancheta pentru rele tratamente aplicate minorului, dupa apariția unor imagini in spatiul public in care o fetița este batuta de mama ei. In acest caz a fost sesizata Protecția Copilului. “In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini, in care apare o minora, agresata…

- Poliția Capitalei a aplicat amenzi in valoare totala de aproximativ 100.000 de lei și au confiscat suma de peste 6.200 de lei in urma unor controale derulate la mai multe cluburi, terase, baruri, restaurante și sali de jocuri. Sambata, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…