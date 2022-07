Stiri pe aceeasi tema

- Politia canadiana a anuntat, luni, multiple atacuri armate, intr-o suburbie din Vancouver, ale caror victime au fost persoane fara adapost, si a precizat ca un suspect se afla in arest, relateaza The Associated Press. Royal Canadian Mounted Police a mentionat ca majoritatea atacurilor armate au avut…

- Un purtator de cuvant al poliției canadiene a anunțat luni, pentru televiziunea canadiana CBS, ca mai ca mai multe persoane au fost ucise, dar nu a precizat un numar precis, intr-un atac armat care a avut loc in provincia British Columbia, relateaza Reuters . Victimele erau fara adapost, iar poliția…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte 14 au fost ranite dupa ce un barbat a deschis focul intr-un club de noapte LGBTQ din Oslo, sambata, a informat Reuters, scrie news.ro. Incidentul a avut loc la London Pub, care se descrie pe site-ul sau drept „cel mai mare bar pentru gay si lesbiene din…

- Un accident rutier a avut loc vineri la ieșire din municipiul Medgidia, județul Constanța. In urma impactului șase persoane au fost ranite printre care și trei copii, potrivit ziarului local Ziua Constanța. Accidentul a avut loc azi in jurul orei 13.10, la ieșire din municipiul Medgidia, spre localitatea…

- Cel putin doua persoane au fost ranite intr-un atac violent la Vasteras, in Suedia, a anuntat marti politia locala, adaugand ca o persoana a fost retinuta la fata locului, relateaza Reuters. Politia a precizat intr-un comunicat ca atacatorul a folosit un obiect ascutit, iar atacul a fost clasificat…

- Mai multe persoane au fost impuscate sambata seara in timpul unui schimb de focuri care a avut loc in centrul orasului Chattanooga, din statul Tennessee, potrivit ABC News. Un echipaj al politiei din Chattanooga patrula in centrul orasului in jurul orei 22:48 (ora locala), cand au observat mai multe…