Stiri pe aceeasi tema

- Localitatea Otopeni are cea mai mare incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judetul Ilfov - 25,67 la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost inregistrata valoarea de 21,9. Incidenta peste 10 cazuri la mia de locuitori se inregistreaza in 25 de localitati,…

- Corbeanca ramane localitatea cu cea mai mare incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judetul Ilfov - 19,57 la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost inregistrata valoarea de 17,4, potrivit Agerpres. Incidenta peste 12 cazuri la mia de locuitori se inregistreaza…

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a analizat duminica situația COVID-19 in județul Ilfov și a constatat ca opt localitați au depașit valoarea ratei de incidența cumulata la 14 zile de 3/1000 locuitori. Pe lista sunt localitațile Ștefaneștii de Jos, 1 Decembrie, Domnești,…

- In 9 localitați din județul Ilfov incidența cazurilor COVID depașește, marți, 3 la mia de locuitori, conform Mediafax. Potrivit Prefecturii Ilfov, cea mai mare incidența, de 5,26 la mie, se inregistreaza in localitatea Dascalu.Incidențe de peste 4 la mie au fost raportate in Snagov…

- Localitatea Dascalu din județul Ilfov a depașit, astazi, pragul de 5 cazuri la mie, raportand o incidența de 5,26, in creștere fața de ziua de ieri (4,94).Snagov (4,93), Corbeanca (4,59), Otopeni (4,65) și Popesti-Leordeni (4, 04) au inregistrat, de asemenea, incidențe ridicate ale infectarilor cu…

- Localitatea Snagov are in continuare cea mai mare incidenta a cazurilor de COVID-19 din Ilfov, de 4,20 la mia de locuitori, urmata de Corbeanca - 4,18, potrivit informatiilor publicate, duminica, pe site-ul Institutiei Prefectului. O incidenta de peste 3 la mia de locuitori este inregistrata…

- Localitatea Snagov are cea mai mare incidenta a cazurilor de COVID-19 din Ilfov, de 3,84 la mia de locuitori, potrivit informatiilor publicate, sambata, pe site-ul Institutiei Prefectului. O incidenta de peste 3 la mia de locuitori este inregistrata in inca doua localitati, Otopeni (3,20)…

- Noua localitati din judetul Ilfov au incidenta cazurilor de COVID-19 peste 1 la mia de locuitori, potrivit informatiilor publicate, duminica, pe site-ul Institutiei Prefectului, conform agerpres. Este vorba despre localitatile Snagov - 1,80, Moara Vlasiei - 1,55, Otopeni - 1,41, Corbeanca - 1,36,…