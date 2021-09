Incidență peste 6 la mie: Mască obligatorie, școli deschise, acces doar pentru vaccinați și cei care au avut COVID Noi decizii pentru localitațile in care incidența cazurilor de COVID-19 depașește 6 la mie. CNSU a adoptat o hotarare care prevede ca masca sa devina obligatorie și in spații deschise, accesul la activitați se face doar la 50% capacitate și doar pentru cei care sunt vaccinați sau au avut COVID, magazinele se inchid la ora 22.00 in loc de 18.00, acolo unde se impune carantina de noapte. Școlile, in schimb, raman deschise și dupa ce aceasta incidența este depașita. Programul activitaților economice este permis pana la ora 24:00, iar in weekend, pana la ora 22:00, cand incidența este intre 6 și 7,5… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

