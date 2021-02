Incidența infectărilor cumulate la 14 zile Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Potrivit ordinului nr. 3235/93 din 4 februarie 2021: Scenariul 1 se aplica atunci cand incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mica sau egala cu 1/1000 de locuitori și presupune... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Bucureștiul se menține la valori sub 2, indicele ajungand la 1,90/1000 locuitori la 14 zile. Acessta a scazut de la valoarea de 1,96Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica: Incidența…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Județul Mureș 2,04 /1000 Județul Mureș 2,14/1000 MUNICIPIUL TARGU MURES 3.78MUNICIPIUL REGHIN 2.83MUNICIPIUL SIGHISOARA…

- 10 județe sunt in scenariul roșu, cu rate de peste 3 la mia de locuitori, in timp ce in cele mai multe, rata este intre 1,5 și 3 la mia de locuitori, fiind in zona galbena - 23 de judete. Opt județe se afla in scenariul verde ,cu rate mai mici de 1,46 la 1.000 de locuitori.Cea mai mica rata de infectare…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. In județul Mureș indicele a scazut la 2,44 la mia de locuitori. Deci suntem in zona galbena! Mureșenii respecta din…

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 scade in toate judetele, potrivit raportarii oficiale a Grupului de Comunicare Strategica. Doua judete - Constanta si Ilfov - se mentin la peste 7 cazuri la 1000 de locuitori, in vreme ce trei judete - Golj, Olt si Harghita - au mai putin de 1,5 cazuri la…

- Rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 a crescut mult in județul Constanța și a ajuns la 7,48 de cazuri la mia de locuitori. In ciuda faptului ca majoritatea localitatilor mari din judetul Ilfov sunt in carantina, ata de infectare la mia de locuitori este de 6,91. In București și Cluj incidența este…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. In județul Mureș cu 81 cazuri noi mai puține decat ieri, 1 reconfirmat, fara decese raportate, incidența scade la mia…