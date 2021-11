Stiri pe aceeasi tema

- Astazi 16 octombrie 2021, Prefectura Constanta a raportat o incidenta de 10,23 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de datele aratate ieri, cand era 10,02 in municipiul Constanta. De asemenea, astazi, incidenta raspandirii COVID 19 in judetul Constanta este de 7,65, in timp ce ieri a fost de…

- Rata de infectare cu coronavirus ajunge joi, 14 octombrie, la 12,96 la Timișoara și se menține 10,6 in județ. Cea mai mare incidența in prezent este la Becicherecu Mic, peste 18/1000 de locuitori.

- Rata de infectare cu coronavirus ajunge luni, 11 octombrie, la 12,38 la Timișoara și 10,15 in județ. Cea mai mare incidența este in continuare la Remetea Mare. Și la Ghiroda a trecut de 17 la mia de locuitori.

- Rata de infectare cu coronavirus ajunge joi, 7 octombrie, la 11,43 la Timișoara și 9,2 in județ. Cea mai mare incidența este raportata de cateva zile la rand in Remetea Mare, de peste 17 la mia de locuitori. Moșnița Noua și Dumbravița se apropie de o incidența de 16 la mia de locuitori.

- Incidenta raspandirii COVID in judetul si municipiul Constanta. Prefectura Constanta informeaza ca incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile este de 6,36 cazuri la mia de locuitori, in timp ce ieri a fost de 5,91. Totodata, la nivelul judetului Constanta, incidenta…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile a ajuns, luni, la 5,93 cazuri la mia de locuitori in municipiu Iasi, a anuntat, astazi, Directia de Sanatate Publica Iasi. Situatia in judet, 04.10.2021

- Numarul cazurilor confirmate de COVID-19 a crescut considerabil in ultimele zile, atat la nivel național cat și in județul Neamț. Astazi, 29 septembrie, incidența la nivel județean a ajuns la 2,06 la mia de locuitori, cu 1.166 de persoane infectate in ultimele 14 zile. Situatia in municipiul Piatra-Neamt…

- 23.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 3,61. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: UAT Incidenta 14 zile BARA 9,06 MORAVITA 7,96 BUCOVAT 7,65 GHIRODA 6,72 CENEI 5,96 MOSNITA…