- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anuțat cifrele privind incidența in județul nostru și in localitați. Iata care este situația: 4.178 de persoane sunt infectate, respectiva o promila de 6,43. Doar in Ticușu nu sunt persoane infectate cu COVID 19. localitatepopulatieincidentacazuriFUNDATA70015,7111BRAN531815,4282ORAS…

- Va prezentam ultimele cifre privind incidența infectarii cu coronavirus in județul Brașov și in localitați, pentru ultimele 24 de ore. Astfel, in județ, oficial pozitive la COVID 10 sunt 3.225 de persoane, respectiv 4,96 la mia de locuitori (la o populație de 649.640 de persoane). Cele mai mari incidențe…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a publicat cifrele privind incidența infectarii cu COVID 19 in județ și in localitațile din Brașov. Astfel, cele mai mari incidențe sunt in Fundata și Homorod, in restul localitaților acest indicator fiind sub 2 la mia de locuitori. De asemenea, trebuie menționat…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a prezentat cifrele privind incidența la aeasta ora in județul și localitațile din Brașov. La nivel judean, incidența este de 0,74 la mia de locuitori, existand 483 de persoane infectate in evidențele oficiale. Cea mai mare incidența se menține, de cateva zile, la…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a publicat ciferele referitoare la incidența privind infectarea cu COVID 19 la nivelul județului și al localitaților. Incidența este de 1,24 la mia de locuitori la nivelul județului. Toate localitațile sunt sub pragul de 3 la mie, dar Codlea, Fundata și Ghimbav sunt…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitațile județului Brașov. LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA01.12.2021 – total64991315712.42SANPETRU10648454.23TELIU4624163.46MUNICIPIUL CODLEA25905893.44ORAS GHIMBAV7976273.39MUNICIPIUL BRASOV2929749183.13FELDIOARA7656233.00HARMAN7346212.86FUNDATA70522.84SERCAIA297582.69TICUSU113032.65RECEA340892.64MOIECIU4742122.53RACOS370092.43HALCHIU5121122.34HOLBAV135632.21CRISTIAN6527142.14ORAS…