- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19, este 2,84 la mia de locuitori, fara focare, in județul Brașov. Din 650.197 de locuitori, 1.877 sunt pozitivi, dintre care 28, in focare. Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea…

- Incidența cumulata a cazurilor de coronavirus din județul Brașov, anunțata de Direcția de Sanatate Publica, este in scadere. La nivelul județului avem o rata de infectare, astazi, de 7.00, fața de 7.36 cat era ieri. Și incidența in municipiul Brașov a scazut de la 9.70 ieri, la 9.28 astazi. In orașul…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cazurilor de COVID-19, la mia de locuitori este de 7,19 in județul Brașov. Din 650.547 de locuitori 4.748 sunt pozitivi, dintre care 69 in focare. In 14 localitați incidența este de peste 6 la mia de locuitori. Daca apreciezi…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, in județul Brașov incidența cazurilor de COVID-19, la mia de locuitori este de 6,21. Din 650.642 de locuitori, 4.196 sunt infectați cu coronavirus. Dintre bolnavi, 156 sunt din focare. 12 localitați au incidența peste 6 la mia de locuitori:…

- Direcția de Sanatate Publica a postat pe site-ul instituției incidența cazurilor de coronavirus din fiecare localitate. Rata de infectare la nivelul județului Brașov a ajuns la 5.50. O situație ingrijoratoare avem la Sambata de Sus, acolo unde incidența a urcat la 9.64. Rata de infectare de peste 7…

- Potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sanatate Publica incidența cumulata in județul Brașov este de 4,94 la mia de locuitori. Din 650.642 de locuitori, 3.359 sunt infectați cu COVID-19. 146 de infectați sunt din focare. Cinci localitați au incidența peste 6 la mia de locuitori: Municipiul…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica in județul Brașov incidența este de 4,56 la mia de locuitori. Din 650.611 de locuitori, 3.049 sunt pozitivi, dintre care 79 de persoane infectate cu Covid-19 sunt din focare. In Hoghiz incidența este de 6,12, in Brașov, 6,09, iar in Ghimbav…

- Județul Brașov este la un pas de carantina. Direcția de Sanatate Publica a postat pe site-ul instituției incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 din județul Brașov, care a ajuns la 2.99. La o incidența de 3 se intra in SCENARIUL ROȘU in tot județul. Pe localitați, cea mai ridicata incidența este…